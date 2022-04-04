  • A3 Conad
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Rischio idrogeologico a Selinunte (depuratore e frazione), da Regione possibilità di finanziamento fino a 3 milioni

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2025-12-30

Commenti
Immagine articolo: Rischio idrogeologico a Selinunte (depuratore e frazione), da Regione possibilità di finanziamento fino a 3 milioni

Resa pubblica la graduatoria della Struttura del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana. Quattro gli interventi della provincia di Trapani nell’elenco dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento con le risorse del PR FESR Sicilia 2021-2027. 

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Due interventi per Selinunte: € 1.972.400,00 mirati a mitigare il rischio idrogeologico attorno al depuratore e € 1.226.000,00 nella zona di fronte lo scalo di Bruca. Stanziati i fondi adesso toccherà agli Uffici Tecnici elaborare i progetti esecutivi per accedere ai fondi a disposizione.

    Dopo essere stato approvato dalla Regione il piano di mitigazione con interventi ammissibili a finanziamento (ma non finanziati al momento), sarà necessaria da parte del Comune di Castelvetrano la stesura di progetti esecutivi che, ove redatti secondo le specifiche previste, porteranno al finanziamento degli interventi.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Casa Azzurra apartments h2
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Morto in carcere il 50enne partannese Rosario Scalia, uomo vicino a Messina Denaro

    Gibellina, scontro fra due auto, due feriti trasportati all'Ospedale di Castelvetrano

    Castelvetrano, scontro tra auto e bicicletta. Uomo sbalzato a terra finisce in Ospedale

    Aggredito in aereo, per una coppia siciliana niente viaggio a New York per Capodanno

    Addio a Natala, la “nonnina” centenaria castelvetranese. L’affetto dei nipoti: “Il tuo amore la nostra casa”

    Lube store p1 dal 7 ottobre