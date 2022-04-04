Rischio idrogeologico a Selinunte (depuratore e frazione), da Regione possibilità di finanziamento fino a 3 milioni
di: Redazione - del 2025-12-30
Resa pubblica la graduatoria della Struttura del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana. Quattro gli interventi della provincia di Trapani nell’elenco dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento con le risorse del PR FESR Sicilia 2021-2027.
Due interventi per Selinunte: € 1.972.400,00 mirati a mitigare il rischio idrogeologico attorno al depuratore e € 1.226.000,00 nella zona di fronte lo scalo di Bruca. Stanziati i fondi adesso toccherà agli Uffici Tecnici elaborare i progetti esecutivi per accedere ai fondi a disposizione.
Dopo essere stato approvato dalla Regione il piano di mitigazione con interventi ammissibili a finanziamento (ma non finanziati al momento), sarà necessaria da parte del Comune di Castelvetrano la stesura di progetti esecutivi che, ove redatti secondo le specifiche previste, porteranno al finanziamento degli interventi.