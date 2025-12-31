  • A3 Conad
Castelvetrano, gli auguri per il 2026 del Sindaco Lentini ai concittadini

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-31

Immagine articolo: Castelvetrano, gli auguri per il 2026 del Sindaco Lentini ai concittadini

Attraverso la pagina Facebook, il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini ha comunicato un messaggio augurale a tutti i cittadini castelvetranesi in vista dell'inizio del nuovo anno. 

    • "Care concittadine, cari concittadini, con l’inizio di un nuovo anno desidero rivolgere a tutta la comunità di Castelvetrano un augurio sincero e profondo. Che il tempo che si apre davanti a noi possa essere innanzitutto portatore di salute, serenità e fiducia, valori fondamentali sui quali costruire il benessere personale e collettivo.

    Il nuovo anno non è soltanto un passaggio di calendario, ma un momento di rinnovata consapevolezza e di responsabilità verso la nostra città. È l’occasione per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza, nella consapevolezza che il cambiamento passa dall’impegno di ciascuno: istituzioni, cittadini, famiglie, giovani e anziani. Ognuno di noi è chiamato a essere protagonista, con gesti quotidiani, rispetto delle regole e partecipazione attiva alla vita civile. Castelvetrano possiede una parte bella e viva, rappresentata dai tanti volontari, dalle associazioni e da tutte quelle realtà che, in maniera libera e disinteressata, contribuiscono ogni giorno alla crescita sociale, culturale e solidale della nostra comunità. A loro va un ringraziamento sincero, perché incarnano il volto migliore della città e ne rafforzano il tessuto umano.

    Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare con serietà, ascolto e concretezza, mettendo al centro le persone, i bisogni reali del territorio e una visione di sviluppo fondata sulla legalità, sulla cura della città e sulla valorizzazione delle sue risorse umane, culturali e sociali. A tutte le famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive e lavora a Castelvetrano e a chi la porta nel cuore anche da lontano, rivolgo i miei più sentiti auguri per un anno migliore, fatto di opportunità, impegno condiviso e speranza. Buon anno a Castelvetrano".

