Castelvetrano, interessante incontro oggi sulle aree artigianali

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-29

Immagine articolo: Castelvetrano, interessante incontro oggi sulle aree artigianali

Nell’ambito del POC 2014/2020 – ASSE I – AZIONE POC_1_3_03, dedicato a “Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa”, si terrà un incontro–dibattito sull’invito alla manifestazione di interesse per la presentazione di progetti relativi agli interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle aree artigianali.

    • Interverranno: 
     • Avv. Giovanni Lentini, Sindaco di Castelvetrano
     • Avv. Monia Rubino, Assessore
     • Ing. Mariano Palermo, Assessore
     • Dott. Giuseppe Orlando, Presidente CNA Trapani
     • Arch. Pasquale Calamia, Responsabile VI Direzione
     • Dott. Francesco Cicala, Segretario CNA Trapani
     • Geom. Giuseppe Gandolfo e Geom. Santo Sciacca, progettisti

    Seguirà dibattito.

    • Lunedì 29 dicembre – ore 16.00
    Sala del Chiostro dei Minimi, Piazza Escrivà

    Un’occasione di confronto e approfondimento per imprese, tecnici e operatori del settore.

