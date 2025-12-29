Castelvetrano, interessante incontro oggi sulle aree artigianali
di: Comunicato Stampa - del 2025-12-29
Nell’ambito del POC 2014/2020 – ASSE I – AZIONE POC_1_3_03, dedicato a “Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa”, si terrà un incontro–dibattito sull’invito alla manifestazione di interesse per la presentazione di progetti relativi agli interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle aree artigianali.
Interverranno:
• Avv. Giovanni Lentini, Sindaco di Castelvetrano
• Avv. Monia Rubino, Assessore
• Ing. Mariano Palermo, Assessore
• Dott. Giuseppe Orlando, Presidente CNA Trapani
• Arch. Pasquale Calamia, Responsabile VI Direzione
• Dott. Francesco Cicala, Segretario CNA Trapani
• Geom. Giuseppe Gandolfo e Geom. Santo Sciacca, progettisti
Seguirà dibattito.
Lunedì 29 dicembre – ore 16.00
Sala del Chiostro dei Minimi, Piazza Escrivà
Un’occasione di confronto e approfondimento per imprese, tecnici e operatori del settore.