Castelvetrano, al Teatro Selinus premiazione 4° Premio letterario Selinunte

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-29

Si è svolta lo scorso 18 dicembre, al Teatro Selinus di Castelvetrano, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Letterario Internazionale “Selinunte”, che si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio e non solo. Un’edizione particolarmente ricca, che ha segnato un importante passo in avanti grazie all’introduzione di tre nuove sezioni, ampliando ulteriormente il respiro e la pluralità del Premio.

Accanto ai riconoscimenti già intitolati a Rosario Di Bella (saggio umanistico-letterario), Vincenzo e Sebastiano Tusa (ambito archeologico), Gianni Diecidue (poesia in lingua italiana), Paola Grassa (poesia in lingua siciliana) e Ferruccio Centonze (testo teatrale), si sono aggiunti i premi dedicati a Virgilio Titone (saggio storico-sociale), Marilena Monti (narrativa italiana) e Berto Giambalvo (narrativa siciliana), rendendo l’offerta culturale ancora più articolata.

Il Premio si è svolto con il gratuito patrocinio della Fondazione Sebastiano Tusa, dell’Arcipretura di Castelvetrano e dei Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Partanna, cui si è aggiunto quest'anno quello del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria. A impreziosire la serata, gli interventi istituzionali dell’avv. Giovanni Lentini, Sindaco di Castelvetrano, di don Giuseppe Undari, arciprete di Castelvetrano, e del dott. Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico di Selinunte, che hanno sottolineato il valore simbolico e culturale dell’iniziativa come ponte tra memoria, territorio e contemporaneità.

Numeri importanti anche sul piano della partecipazione: quasi 200 concorrenti hanno preso parte alla quarta edizione, suddivisi tra le otto sezioni dedicate agli scrittori maggiori d’età, con elaborati provenienti anche da Sardegna, Lazio, Campania, Liguria e Lombardia, e le cinque sezioni riservate agli studenti, che hanno visto la partecipazione di numerosi istituti da varie parti della Sicilia.

Fondamentale il contributo dei dirigenti scolastici e dei docenti, che hanno accompagnato con competenza e passione i giovani partecipanti.

A sottolinearlo sono stati, nei loro interventi, Ermelinda Palmeri, vicepresidente dell’Archeoclub “Emi Selinios”, Mimmo Di Bella, presidente di Panta Rei – Banca del Libro, e Rosario Atria, presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Castelvetrano, che hanno evidenziato il valore formativo e civile della scrittura come strumento di crescita e consapevolezza. Anche per questa edizione non è mancato il sostegno concreto di realtà del territorio, come Mondadori Point di Daniela Sciabbarrasi, che ha messo a disposizione buoni regalo per i vincitori, e la Lithos Edizioni di Giacomo e Caterina Curseri, tipografia che ha offerto importanti agevolazioni per la realizzazione del materiale promozionale.

Un ringraziamento pubblico e sentito è stato rivolto ai componenti della Giuria, per il lavoro attento, rigoroso e svolto a titolo gratuito, che ha consentito di portare a termine in tempi brevi un complesso processo di valutazione. Con lo sguardo già rivolto al futuro, il Premio Letterario Internazionale “Selinunte” dà appuntamento alla quinta edizione, confermando la volontà di continuare a costruire spazi di dialogo e partecipazione attraverso la forza della parola.