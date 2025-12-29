  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • Effeviauto R3 dal 1 dicembre
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Pavia Car r2 omaggio fino al 31 dicembre

Castelvetrano, al Teatro Selinus premiazione 4° Premio letterario Selinunte

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2025-12-29

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, al Teatro Selinus premiazione 4° Premio letterario Selinunte

Si è svolta lo scorso 18 dicembre, al Teatro Selinus di Castelvetrano, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Letterario Internazionale “Selinunte”, che si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio e non solo. Un’edizione particolarmente ricca, che ha segnato un importante passo in avanti grazie all’introduzione di tre nuove sezioni, ampliando ulteriormente il respiro e la pluralità del Premio.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Accanto ai riconoscimenti già intitolati a Rosario Di Bella (saggio umanistico-letterario), Vincenzo e Sebastiano Tusa (ambito archeologico), Gianni Diecidue (poesia in lingua italiana), Paola Grassa (poesia in lingua siciliana) e Ferruccio Centonze (testo teatrale), si sono aggiunti i premi dedicati a Virgilio Titone (saggio storico-sociale), Marilena Monti (narrativa italiana) e Berto Giambalvo (narrativa siciliana), rendendo l’offerta culturale ancora più articolata.

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Il Premio si è svolto con il gratuito patrocinio della Fondazione Sebastiano Tusa, dell’Arcipretura di Castelvetrano e dei Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Partanna, cui si è aggiunto quest'anno quello  del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria. A impreziosire la serata, gli interventi istituzionali dell’avv. Giovanni Lentini, Sindaco di Castelvetrano, di don Giuseppe Undari, arciprete di Castelvetrano, e del dott. Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico di Selinunte, che hanno sottolineato il valore simbolico e culturale dell’iniziativa come ponte tra memoria, territorio e contemporaneità.

    Numeri importanti anche sul piano della partecipazione: quasi 200 concorrenti hanno preso parte alla quarta edizione, suddivisi tra le otto sezioni dedicate agli scrittori maggiori d’età, con elaborati provenienti anche da Sardegna, Lazio, Campania, Liguria e Lombardia, e le cinque sezioni riservate agli studenti, che hanno visto la partecipazione di numerosi istituti da varie parti della Sicilia.
    Fondamentale il contributo dei dirigenti scolastici e dei docenti, che hanno accompagnato con competenza e passione i giovani partecipanti.

    A sottolinearlo sono stati, nei loro interventi, Ermelinda Palmeri, vicepresidente dell’Archeoclub “Emi Selinios”, Mimmo Di Bella, presidente di Panta Rei – Banca del Libro, e Rosario Atria, presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Castelvetrano, che hanno evidenziato il valore formativo e civile della scrittura come strumento di crescita e consapevolezza. Anche per questa edizione non è mancato il sostegno concreto di realtà del territorio, come Mondadori Point di Daniela Sciabbarrasi, che ha messo a disposizione buoni regalo per i vincitori, e la Lithos Edizioni di Giacomo e Caterina Curseri, tipografia che ha offerto importanti agevolazioni per la realizzazione del materiale promozionale.

    Un ringraziamento pubblico e sentito è stato rivolto ai componenti della Giuria, per il lavoro attento, rigoroso e svolto a titolo gratuito, che ha consentito di portare a termine in tempi brevi un complesso processo di valutazione. Con lo sguardo già rivolto al futuro, il Premio Letterario Internazionale “Selinunte” dà appuntamento alla quinta edizione, confermando la volontà di continuare a costruire spazi di dialogo e partecipazione attraverso la forza della parola.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Baffo’s fino 1 gennaio 2026
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • A due passi A5 prova

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Morto in carcere il 50enne partannese Rosario Scalia, uomo vicino a Messina Denaro

    Castelvetrano, scontro tra auto e bicicletta. Uomo sbalzato a terra finisce in Ospedale

    Gibellina, scontro fra due auto, due feriti trasportati all'Ospedale di Castelvetrano

    Aggredito in aereo, per una coppia siciliana niente viaggio a New York per Capodanno

    Addio a Natala, la “nonnina” centenaria castelvetranese. L’affetto dei nipoti: “Il tuo amore la nostra casa”

    Lube store p1 dal 7 ottobre