"Affitti brevi senza pensieri e rischi con risparmio fiscale per i proprietari. Così seguiamo i nostri clienti". Intervista a Deborah Spano (Casa Azzurra Apartments)

Publiredazionale - del 2026-01-02

Il settore delle locazioni brevi è in continua evoluzione e il 2026 rappresenterà sicuramente un momento di svolta. Per i proprietari di immobili, gravati dalle tasse, l’obiettivo sarà quello di rendere ogni proprietà una risorsa ottimizzata che sia in grado allo stesso tempo di rispettare i requisiti normativi, generare profitti senza rischi che vi siano danni all’immobile e, ove possibile, senza pensieri per gli stessi proprietari.

Affidarsi a professionisti del settore rappresenta, pertanto, un punto di riferimento per i proprietari che desiderano entrare nel settore degli affitti brevi offrendo e garantendo loro supporto completo e professionale. Ne abbiamo parlato con Debora Spanò, amministratrice della Casa Azzurra Apartments.

Debora, siete sempre in evoluzione offrendo sempre più servizi.

"Corretto. La nostra azienda, che si occupa di gestione immobiliare a 360 gradi, offre un servizio completo che va dalla richiesta del CIR e del CIN alla pubblicazione dell'annuncio, dalla gestione delle pulizie alla cura del cliente finale".

Quali novità per il 2026?

"A partire da gennaio 2026, il nostro sistema sarà operativo e ci permetterà di essere sostituti d'imposta per i proprietari, garantendo una gestione fiscale e operativa impeccabile. Grazie a questo nuovo servizio, potremo finalmente abbracciare appieno la filosofia dello “stare senza pensieri”, un approccio che da sempre proponiamo ai nostri clienti, per far sì che possano concentrarsi solo sugli aspetti positivi della loro attività, senza doversi preoccupare delle complessità burocratiche e amministrative".

Le novità normative impongono ai proprietari di non avventurarsi senza essere seguiti da esperti per evitare di commettere errori che potrebbero avere conseguenze fiscali rilevanti.

"Di fronte a questo scenario, è sempre più cruciale affidarsi a professionisti del settore, che possano gestire tutte le fasi legate alla registrazione e gestione degli affitti brevi in modo conforme e senza problematiche. Grazie alla nostra esperienza pluriennale nel settore, guidiamo infatti il proprietario nell'orientarsi al meglio tra le nuove leggi, sfruttando le potenzialità del mercato e puntando su uno sviluppo intelligente e sostenibile".

Avete individuato anche un modo per tutelare ancora di più il proprietario.

"Si. Da gennaio noi siamo in grado di tutelare maggiormente il proprietario: infatti abbiamo un sistema che garantisce che l'ospite al momento della prenotazione vada a firmare un contratto direttamente con il proprietario, poi firmerà il contratto di servizi con noi e pagherà la tassa di soggiorno contestualmente al pagamento degli importi della prenotazione. inoltre, ogni informazione sull'appartamento viene condivisa soltanto agli ospiti che abbiano previamente effettuato l'autenticazione e la registrazione, dunque non si corre il rischio che qualche registrazione possa sfuggire. Inoltre noi ci occupiamo in modo automatico del versamento dell'imposta di soggiorno e della cedolare secca per conto dei nostri clienti, ai quali rilasciamo anche relativa quietanza di pagamento".

Ma la vostra consulenza non è solo immobiliare.

"Corretto. Forniamo inoltre una consulenza continua al cliente, non solo economica e fiscale ma anche di marketing e pubblicitario basando la nostra attività su confronto e collaborazione".