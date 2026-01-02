  • A3 Conad
Tassa di soggiorno, Giunta Comunale di Castelvetrano approva nuove tariffe

di: Redazione - del 2026-01-02

Commenti
Immagine articolo: Tassa di soggiorno, Giunta Comunale di Castelvetrano approva nuove tariffe

Lo scorso 19 dicembre 2025, la Giunta Comunale di Castelvetrano, presieduta dal Sindaco Giovanni Lentini ha deliberato l'approvazione tariffe per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno anno 2026 su proposta del Responsabile della VII Direzione Dott. Michele Grimaldi

    • "Strutture per pernottamento individuale che non superano 80,00 € 1,50 a notte.
    Strutture per pernottamento individuale che superano 80,00 € 1,70 a notte".

    Le presenti modifiche del regolamento della tassa di soggiorno entrano in vigore a partire dal 01 gennaio 2026. La modifica dell’imposta di soggiorno non si applica per i contratti già stipulati da parte degli operatori economici al 31 dicembre 2025.

