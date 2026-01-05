  • A3 dottor Gianni catalanotto
Politica, il M5S prepara nuova iniziativa per lo sviluppo della città

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-05

Immagine articolo: Politica, il M5S prepara nuova iniziativa per lo sviluppo della città

Si terrà il 7 gennaio alle ore 15:30 all'Althea Palace Hotel di Castelvetrano una conferenza stampa del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano. A convocarla il Responsabile del GTM5S di Castelvetrano, Salvatore Di Benedetto.

    • Durante la conferenza verranno illustrate: la posizione del Movimento locale sulla città di Castelvetrano e una nuova iniziativa che mira a coinvolgere la cittadinanza nello sviluppo della città.

