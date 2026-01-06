  • A3 Conad
    Castelvetrano piange Nino Gioia da tutti conosciuto come “Montesano”

    di: Redazione - del 2026-01-06

    Immagine articolo: Castelvetrano piange Nino Gioia da tutti conosciuto come “Montesano”

    Lutto e commozione a Castelvetrano per la scomparsa di Nicolò Antonino Gioia. In tanti hanno espresso tutto il loro dolore per la dipartita di Nino Gioia, all’età di 63 anni. Persona conosciuta e apprezzata nel mondo della ristorazione. Per tanti anni ha lavorato come cameriere. Il suo soprannome era Montesano per la somiglianza con il famoso attore.

    • I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 7 gennaio 2026, alle 11:30, presso la Chiesa di San Giovanni. 

