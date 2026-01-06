  • A3 Conad
    In arrivo su Rai 1, la serie sulla cattura di Messina Denaro. Ninni Bruschetta nei panni dell'ex superlatitante

    di: Redazione - (fonte: Rai Ufficio Stampa) - del 2026-01-06

    In arrivo la mini-serie Rai "L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro", una miniserie evento in due serate, il prossimo 13 e 14 gennaio 2026 su Rai 1 che racconta gli ultimi mesi del boss, arrestato a Palermo, nei pressi della clinica La Maddalena, il 16 gennaio 2023 dopo una quasi trentennale latitanza. Nella serie, tra gli altri, Lino Guanciale nel ruolo del Colonnello dei Carabinieri incaricato della cattura e Ninni Bruschetta che interpreta Matteo Messina Denaro. Nel cast Levante e Leo Gasmann. Regia di Michele Soavi.  

    • La mini-serie ricostruisce l'intensa caccia durata 30 anni al boss, focalizzandosi sull'ultima fase investigativa che ha portato al suo arresto, svelando dettagli inediti. E' un adattamento del libro di Giacomo Di Girolamo, che racconta la rete di complicità. 

