Dal Venezuela a S. Ninfa. “Avevo due vetrerie del papà emigrato. Tornati per sicurezza della famiglia”. Intervista a Simone Augello

di: Redazione - del 2026-01-06

La gente in Venezuela vive con tre dollari al mese. È difficile vivere in Venezuela”. Con queste parole ai nostri microfoni Simone Augello, di origine santaninfesi ma che per anni ha vissuto in Venezuela, ha raccontato la situazione attuale del paese sudamericano. Augello aveva due vetrerie che il papà aveva avviato nel 1978. In Venezuela Simone Augello esponente di Alianza Bravo Pueblo Global Italia. Lo stesso ha commentato gli ultimi sviluppi politici in Venezuela dopo l’arresto di Maduro. Proprio in Venezuela è presente una importante comunità di santa ninfesi”.

“Sono tornato sette anni fa dal Venezuela in Santa Ninfa. L’ho fatto per la sicurezza delle mie figlie. La comunità di Santa Ninfa nasceva nel dopo guerra. I miei nonni andarono via senza nulla da Santa Ninfa. Il Venezuela li aiutò a crescere economicamente ma purtroppo negli anni la situazione è cambiata. Le nostre tre figlie si sono adattate alla Sicilia e vivono bene”.

“Speravamo che dopo Maduro la guida del Paese venisse affidata Maria Corina Machado, Premio Nobel per la Pace. Adesso stiamo seguendo attentamente tutti gli sviluppi. Vorremmo un governo legittimo eletto dal popolo che punti la sicurezza come priorità”. “Sono ottimista - ha concluso- per il futuro e il nostro cuore nonostante la lontananza è in Venezuela”.