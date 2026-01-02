Castelvetrano, il Dott. Giuseppe Como nuovo specialista informatico digitale del Comune

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-02

(ph. Adobe stock)

Il Comune di Castelvetrano procede all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno specialista informatico digitale, che entrerà in servizio a partire dal 31 dicembre 2025. L’inserimento di questa nuova professionalità rientra nel programma nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per sostenere i Comuni del Mezzogiorno e rafforzare la capacità degli enti locali di gestire in modo efficace i fondi europei e le politiche di sviluppo territoriale. Castelvetrano è tra i Comuni beneficiari della misura e potrà contare su una figura selezionata tramite concorso pubblico nazionale e appositamente formata sui temi della coesione e dell’innovazione digitale.

Lo specialista informatico digitale, il Dott. Giuseppe Como, sarà impegnato non solo nelle attività legate alla gestione dei progetti finanziati con risorse europee, ma anche nella gestione informatica dell’Ente e nel processo di digitalizzazione avviato fin dall’insediamento di questa Amministrazione, un percorso che ha già consentito al Comune di reperire numerosi finanziamenti nazionali e di avviare un progressivo ammodernamento dei servizi e dei procedimenti amministrativi. L’assunzione è pienamente coerente con la programmazione dell’Ente ed è sostenibile dal punto di vista finanziario, confermando la volontà dell’Amministrazione di investire su competenze qualificate per rendere il Comune più efficiente, organizzato e vicino alle esigenze dei cittadini.

«Con l’ingresso di uno specialista informatico digitale – dichiara il Sindaco – rafforziamo un percorso di digitalizzazione che questa Amministrazione ha avviato sin dal proprio insediamento. La gestione informatica e l’innovazione dei processi sono elementi centrali per migliorare i servizi, rendere più efficiente l’azione amministrativa e valorizzare le opportunità di finanziamento nazionale ed europeo. Continuiamo a investire sulle competenze perché un Comune moderno è la base per uno sviluppo serio e duraturo della città».