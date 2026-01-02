  • A3 dottor Gianni catalanotto
Castelvetrano, il Dott. Giuseppe Como nuovo specialista informatico digitale del Comune

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-02

Il Comune di Castelvetrano procede all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno specialista informatico digitale, che entrerà in servizio a partire dal 31 dicembre 2025. L’inserimento di questa nuova professionalità rientra nel programma nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per sostenere i Comuni del Mezzogiorno e rafforzare la capacità degli enti locali di gestire in modo efficace i fondi europei e le politiche di sviluppo territoriale. Castelvetrano è tra i Comuni beneficiari della misura e potrà contare su una figura selezionata tramite concorso pubblico nazionale e appositamente formata sui temi della coesione e dell’innovazione digitale.

    • Lo specialista informatico digitale, il Dott. Giuseppe Como, sarà impegnato non solo nelle attività legate alla gestione dei progetti finanziati con risorse europee, ma anche nella gestione informatica dell’Ente e nel processo di digitalizzazione avviato fin dall’insediamento di questa Amministrazione, un percorso che ha già consentito al Comune di reperire numerosi finanziamenti nazionali e di avviare un progressivo ammodernamento dei servizi e dei procedimenti amministrativi. L’assunzione è pienamente coerente con la programmazione dell’Ente ed è sostenibile dal punto di vista finanziario, confermando la volontà dell’Amministrazione di investire su competenze qualificate per rendere il Comune più efficiente, organizzato e vicino alle esigenze dei cittadini.

    «Con l’ingresso di uno specialista informatico digitale – dichiara il Sindaco – rafforziamo un percorso di digitalizzazione che questa Amministrazione ha avviato sin dal proprio insediamento. La gestione informatica e l’innovazione dei processi sono elementi centrali per migliorare i servizi, rendere più efficiente l’azione amministrativa e valorizzare le opportunità di finanziamento nazionale ed europeo. Continuiamo a investire sulle competenze perché un Comune moderno è la base per uno sviluppo serio e duraturo della città».

