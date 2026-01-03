Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice promuove screening senologico

di: Comunicato Stampa - del 2026-01-03

Domenica 11 gennaio 2026 dalle ore 9.00 si terrà uno screening senologico gratuito, organizzato dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, presso lo studio medico della propria socia dott.ssa Rosaria Palma sito in p.zza Matteotti, 15 in collaborazione con la dott.ssa Maddalena Borriello. L’iniziativa, che segue quella sulla prevenzione del diabete e quella sulla prevenzione delle patologie nefrocardiologiche, rientra tra le attività di servizio alla comunità promosse dal Rotary, ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sulla diagnosi precoce del tumore al seno, una delle patologie oncologiche più diffuse ma anche tra le più curabili se individuata in tempo. «La prevenzione salva la vita – ha sottolineato Antonella Lombardo presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice – e il nostro obiettivo è abbattere le barriere, anche culturali ed economiche, che spesso allontanano le persone dai controlli periodici».

Un messaggio chiaro, che si traduce in azioni concrete a favore della salute pubblica. Lo screening è aperto a tutti i cittadini, previa prenotazione. Oltre agli aspetti clinici, lo screening rappresenta anche un’occasione di informazione e sensibilizzazione. Le pazienti potranno confrontarsi con i medici presenti, ricevere indicazioni sui corretti stili di vita e sull’importanza dell’autopalpazione e dei controlli regolari, soprattutto dopo una certa età o in presenza di fattori di rischio.