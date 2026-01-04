  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • Villaggio Carimi R2 dal 27 novembre al 6 gennaio
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Farmacia Rotolo Castelvetrano
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, fa discutere la scelta dell’inserimento del nuovo specialista informatico digitale. Perplessità espresse dalla consigliera Viola

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-01-04

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, fa discutere la scelta dell’inserimento del nuovo specialista informatico digitale. Perplessità espresse dalla consigliera Viola

La notizia dell'assunzione, da parte del Comune di Castelvetrano, a tempo pieno e indeterminato, di uno specialista informatico digitale, Dott. Giuseppe Como, entrato in servizio il 31 dicembre 2025 ha destato qualche dubbio nel panorama politico cittadino, con la consigliera Enza Viola che ha espresso le sue perplessità dal proprio profilo: "Ne avevamo davvero così tanto bisogno? Considerando che all’interno dell’organico comunale ci sono già dipendenti che, nel tempo, hanno conseguito lauree o specializzazioni in ambito informatico già competenze interne che forse potevano essere valorizzate?"

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’inserimento di questa nuova professionalità rientra nel programma nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per sostenere i Comuni del Mezzogiorno e rafforzare la capacità degli enti locali di gestire in modo efficace i fondi europei e le politiche di sviluppo territoriale. Castelvetrano è tra i Comuni beneficiari della misura e potrà contare su una figura selezionata tramite concorso pubblico nazionale e appositamente formata sui temi della coesione e dell’innovazione digitale. L’informatico assunto tramite bando nazionale sarà retribuito dal Ministero fino al 2029. Dal 2030 in poi il costo ricadrà, almeno in parte, sull'ente comunale. 

  • Immobiliare catalanotto h7

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Natale Salemi A4 dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Casa Azzurra apartments h2
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    17 Dicembre - Triscina, cade un palo per il maltempo di ieri, tratto di strada chiuso al traffico

    09 Dicembre - Castelvetrano, numerose segnalazioni di furto di motorini d’acqua

    08 Dicembre - "La rinascita del centro storico da un'assunzione di responsabilità collettiva", lettera alla redazione di un lettore

    05 Dicembre - "Traffico paralizzato ogni mattina per agevolare discesa alunni da bus" Segnalazione di numerosi lettori alla redazione

    02 Dicembre - "Nostra madre salvata dalla capacità e professionalità dei medici dell'Ospedale di Castelvetrano". Lettera dei familiari di una paziente

    I più letti

    Partanna, importuna clienti di un locale ed aggredisce i carabinieri, arrestato 53enne

    Questore di Trapani vieta i funerali in forma pubblica del partannese Rosario Scalia

    In giro sul furgone con pistola calibro 38, 59enne pregiuditcato tratto in arresto dai carabinieri di Alcamo

    Picchia figliastro con un cucchiaio di legno, fermato 59enne catanese. Video virale su Tik Tok

    Scambia abitazione per casa di appuntamento, anziana chiama i carabinieri