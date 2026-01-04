Castelvetrano, fa discutere la scelta dell’inserimento del nuovo specialista informatico digitale. Perplessità espresse dalla consigliera Viola

di: Redazione - del 2026-01-04

La notizia dell'assunzione, da parte del Comune di Castelvetrano, a tempo pieno e indeterminato, di uno specialista informatico digitale, Dott. Giuseppe Como, entrato in servizio il 31 dicembre 2025 ha destato qualche dubbio nel panorama politico cittadino, con la consigliera Enza Viola che ha espresso le sue perplessità dal proprio profilo: "Ne avevamo davvero così tanto bisogno? Considerando che all’interno dell’organico comunale ci sono già dipendenti che, nel tempo, hanno conseguito lauree o specializzazioni in ambito informatico già competenze interne che forse potevano essere valorizzate?"

L’inserimento di questa nuova professionalità rientra nel programma nazionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per sostenere i Comuni del Mezzogiorno e rafforzare la capacità degli enti locali di gestire in modo efficace i fondi europei e le politiche di sviluppo territoriale. Castelvetrano è tra i Comuni beneficiari della misura e potrà contare su una figura selezionata tramite concorso pubblico nazionale e appositamente formata sui temi della coesione e dell’innovazione digitale. L’informatico assunto tramite bando nazionale sarà retribuito dal Ministero fino al 2029. Dal 2030 in poi il costo ricadrà, almeno in parte, sull'ente comunale.