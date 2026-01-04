  • A3 Conad
Folgore, rossoneri sconfitti in casa della capolista. Da domenica la rincorsa ad un posto play out?

di: Redazione - del 2026-01-04

Immagine articolo: Folgore, rossoneri sconfitti in casa della capolista. Da domenica la rincorsa ad un posto play out?

Tutto secondo copione, del resto chiedere un'impresa ai ragazzi di Mister Scalise era davvero troppo contro la capolista Licata che batte i rossoneri al Dino Leotta e continua la sua marcia in testa alla classifica. Per la Folgore nei prossimi giorni inizierà la vera rincorsa al penultimo posto, attualmente occupato dal CUS Palermo con otto punti. I rossoneri ne hanno 3, al netto dei due punti di penalizzazione subite ed in attesa della decisione del Giudice Sportivo sul reclamo dell'Accademia Trapani. La società di via Marsala si dice sicura di aver agito in regola nel tesserare il calciatore spagnolo Akapo.

    • Mister Scalise tornato solo un giorno prima della gara di Licata dovrà lavorare con i suoi ragazzi per tentare di raggiungere un posto nei playout magari con qualche innesto in più. Oggi, stranamente da quanto pubblicato dalla pagina ufficiale della società, non erano in distinta Buba, Omar e Calderone, da capire se per infortunio o perché avranno avuto il permesso dal club di allungare le vacanze. Per la cronaca il Licata ha chiuso il primo tempo già sul 2-0 in virtù delle marcature di Merola e La Piana.

