(VIDEO) Politica, scoppia la pace all'interno di FdI a Castelvetrano. Bongiorno: "La pace è arrivata, pensiamo a lavorare"

di: Redazione - del 2026-01-05

All'interno di Fratelli d'Italia castelvetranese, regna la pace. Questo quanto si evince dalle dichiarazioni del Segretario cittadino FdI, Dott. Francesco Bongiorno che ai microfoni di CNews.it, intervistato dal nostro Direttore Responsabile Elio Indelicato ha voluto chiarire che tutto quanto uscito fuori da alcune testate giornalistiche non corrisponda a verità e che all'interno del partito castelvetranese c'è serenità e coesione. Sull'Assessore Brillo, nomina che aveva in un certo senso fatto storcere il naso ai consiglieri Sammartano e Pellerito, lo stesso Bongiorno ha tolto via qualsiasi polemica avvenuta in passato.

    • "Abbiamo apprezzato - ha riferito il segretario di FdI, Francesco Bongiorno - l'impegno che Davide sta mostrando per questo suo ruolo. Il problema, come in qualsiasi altro partito, era dover far scegliere al primo degli arrivati l'incarico, il capogruppo Francesco Sammartano. La pace in FdI è arrivata, abbiamo un segretario, abbiamo un direttivo composto da 17 persone, tutte professionisti. E' scoppiata la pace perchè siamo totalmente oberati di lavoro, adesso pensiamo al lavoro anzichè farci la guerra tra di noi". 

    CLICCA SU QUESTO LINK PER VEDERE INTERVISTA INTEGRALE A FRANCESCO BONGIORNO

    Il lettore scrive

