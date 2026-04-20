Chiedeva soldi minacciando i familiari con il coltello, 27enne fermato

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-20

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di un 27enne di origine palermitana, accusato di maltrattamenti e minacce ai danni della madre e della sorella conviventi.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Trapani, è scaturita dalle denunce delle due donne, che hanno riferito di ripetute violenze e intimidazioni, anche con l’uso di coltelli, per costringerle a consegnare quotidianamente somme di denaro. Al termine delle formalità, l’uomo è stato condotto nel carcere di Trapani. Il fermo è stato successivamente convalidato dal GIP, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.