Truffa agli anziani, preso con 40mila euro in gioielli

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-20

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un 33enne accusato di aver truffato una coppia di anziani, fingendosi un perito inviato dai Carabinieri. L’uomo è stato fermato poco dopo lo sbarco da Napoli, al termine di un pedinamento scattato per il suo atteggiamento sospetto.

Nella sua disponibilità sono stati trovati gioielli e preziosi per un valore di circa 40 mila euro, appena sottratti con l’inganno ai due anziani. La refurtiva è stata interamente recuperata. L’indagato è stato condotto nel carcere Pagliarelli di Palermo. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.