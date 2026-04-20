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Emergenza posidonia a Porto Palo, prosegue la protesta del sindaco Clemente

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di: Redazione - del 2026-04-20

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Immagine articolo: Emergenza posidonia a Porto Palo, prosegue la protesta del sindaco Clemente

È entrata nella seconda settimana la mobilitazione del sindaco di Menfi per l’emergenza posidonia al porticciolo di Porto Palo, con possibili effetti sull’avvio della stagione estiva. Il primo cittadino mantiene un presidio nell’area in attesa di risposte concrete.

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    • Le risorse annunciate dalla Regione Siciliana, pari a 400 mila euro, non sono ancora disponibili e vengono ritenute insufficienti. Intanto è partito un primo intervento di rimozione, ma per una soluzione definitiva servirebbero circa 2 milioni di euro. Il Comune sollecita un’azione urgente della Regione, competente sulla gestione del porto.

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