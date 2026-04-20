Mazara, aggressione e rapina ai danni di un ragazzo autistico. La ferma condanna del Sindaco Quinci

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-20

La solidarietà e la ferma condanna espresse dal sindaco Quinci. Il presunto autore del vile gesto sarebbe stato individuato da una pattuglia della Polizia Municipale. Indagini affidate ai Carabinieri

"Esprimo a nome mio personale e dell'intera amministrazione comunale piena solidarietà e vicinanza al nostro giovane concittadino che la serata dello scorso sabato ha subìto in centro storico nei pressi della villa comunale una rapina ed una vile aggressione per fortuna senza gravi conseguenze nonostante si sia reso necessario un controllo in ospedale. Il deprecabile episodio assume connotati ancora più spregevoli appresa la notizia che a subire l'aggressione e la rapina sia stato un ragazzo affetto da autismo. Dal comando di Polizia Municipale che è intervenuto con una pattuglia sul posto giunge notizia che il presunto autore del vile gesto sia stato identificato e che i carabinieri, titolari dell'indagine, abbiano già segnalato alla Procura della Repubblica di Marsala i fatti. Questo episodio suscita particolare indignazione ma come dimostra anche l'azione di Polizia Municipale e Carabinieri nell'immediatezza del fatto, nonostante le note carenze di organico, sono aumentati i controlli nelle strade soprattutto nei fine settimana. Debellare la criminalità e dare sicurezza ai cittadini è una delle priorità condivise. In parallelo si pone un problema educativo e di società che merita approfondimenti e interventi ad ogni livello".

Lo ha dichiarato il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, esprimendo la ferma condanna dell'amministrazione comunale per l'episodio criminale che ha visto quale vittima di una rapina ed aggressione un ragazzo autistico.