Operaio edile cade in cantiere, sindacati chiedono più sicurezza e tutele

di: Redazione - del 2026-04-21

Un operaio di 65 anni è rimasto ferito dopo una caduta da un’impalcatura in un cantiere edile a Mazara del Vallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tommaso Macaddino, segretario generale della UIL Trapani, e Giuseppe Tumbarello, segretario della Feneal UIL Trapani, sottolineano come non sia più accettabile parlare di fatalità in casi simili. Per i sindacati, la sicurezza deve essere una priorità assoluta e non un costo da ridurre.

I rappresentanti evidenziano inoltre la criticità legata all’età del lavoratore coinvolto: a 65 anni, sostengono, non si dovrebbe essere costretti a svolgere mansioni rischiose in quota. Da qui la richiesta di maggiori tutele previdenziali che riconoscano la natura usurante del lavoro edile. UIL e Feneal ribadiscono l’impegno nella campagna “Zero morti sul lavoro” e chiedono chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Infine, esprimono solidarietà e augurano una pronta guarigione all’operaio ferito.