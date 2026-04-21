Campagna irrigua pronta, ma restano nodi da sciogliere

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-21

In data 21 aprile, presso il Collegio dei Minimi di Castelvetrano, si è svolto un partecipato momento di confronto promosso su impulso della Consulta Agricola Spontanea della Valle del Belice, raccogliendo le sollecitazioni del mondo agricolo preoccupato per lo stato delle infrastrutture irrigue nel territorio.

L’incontro è stato organizzato dall’Amministrazione comunale di Castelvetrano, su iniziativa dell’Assessore Ingrasciotta, e ha visto la partecipazione dei tecnici e funzionari del Consorzio di Bonifica, del Direttore Generale Giarraputo e del responsabile della direzione competente del Comune, arch. Pasquale Calamia. Tra le associazioni di categoria si registra la presenza dell’Unione Coltivatori Italiani.

Importanti novità anche sul piano gestionale: la Regione coprirà il carico del ruolo relativo al 2024 e parte del 2025 e ha introdotto finanziamenti per le manutenzioni, che non saranno più a carico del Consorzio. La Consulta ha inoltre avanzato la proposta di esonero totale per i produttori che, lo scorso anno, non hanno potuto usufruire del servizio irriguo. Avvio possibile della campagna irrigua nelle aree di Zangara e Belice: vasche piene, lago Arancio a livello utile e già attiva l’erogazione per le colture. Effettuata la pulizia dei canali, ma restano criticità localizzate (Menfi, Sciacca, Castelvetrano) e problemi agli impianti di Zangara, con ripristini previsti entro fine maggio.

In corso interventi strutturali e investimenti per migliorare la rete, mentre la Regione coprirà parte dei costi e finanzierà le manutenzioni. Previsti anche nuovi mezzi e personale stabilizzato. Clima di cauto ottimismo, nonostante le difficoltà ancora presenti.