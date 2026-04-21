  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Campobello, oltre 13mila ingiunzioni, Mangiaracina attacca: “Situazione inaccettabile”

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-21

Commenti
Immagine articolo: Campobello, oltre 13mila ingiunzioni, Mangiaracina attacca: “Situazione inaccettabile”

Caos multe nella ZTL di Tre Fontane, cresce la protesta dei cittadini. Oltre 13mila ingiunzioni stanno generando confusione e disagi, tra pagamenti già effettuati e notifiche contestate. Il candidato sindaco Daniele Mangiaracina attacca l’amministrazione e chiede interventi immediati per fare chiarezza e tutelare i cittadini coinvolti.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • “Parliamo di oltre 13.000 ingiunzioni – dichiara il candidato sindaco Daniele Mangiaracina – un numero sproporzionato che sta mettendo in difficoltà cittadini, turisti e famiglie. È una situazione che non può essere ignorata”.

    Restano, infatti, aperte questioni essenziali che riguardano diritti e condizioni economiche di tante persone. Sono numerosi i casi segnalati: cittadini che hanno già pagato le sanzioni e che oggi ricevono comunque nuove richieste, altri che dichiarano di non aver mai ricevuto alcuna notifica e che si ritrovano comunque destinatari di ingiunzioni.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • “Questo non è giusto – prosegue Mangiaracina –. Un’amministrazione non può trasformare una regola, come la ZTL, in un problema per i cittadini”- Per questo il candidato sindaco ribadisce con fermezza la necessità di interventi immediati: verifica puntuale e individuale di tutte le posizioni; sospensione delle ingiunzioni nei casi di multe già pagate; sospensione delle ingiunzioni nei casi di notifiche non correttamente effettuate.

    “Noi siamo dalla parte di chi si sente vessato e chiediamo che si intervenga in tempi rapidissimi" – aggiunge –  Campobello ha bisogno di regole giuste, non di confusione. Servono risposte concrete e un’Amministrazione capace di risolvere i problemi, non di lasciarli irrisolti. Al di là degli aspetti tecnici e amministrativi, emerge con forza l’urgenza di garantire la piena tutela dei cittadini e di affrontare con serietà e tempestività una vicenda che sta generando un diffuso disagio sociale. Io ci metto la faccia e continuerò a stare dalla parte dei cittadini. Rinnoviamo quindi l’appello affinché si intervenga con urgenza, ristabilendo condizioni di equità, trasparenza e fiducia tra istituzioni e cittadini".

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    21 Aprile - Il Lettore scrive: “Ostacolo in carreggiata”. Appello dei cittadini all’Amministrazione

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    I più letti

    Giovanissima santaninfese trovata morta in casa a Roma. Shock per la morte di Miriam Indelicato

    Miriam Indelicato, dalle indagini emergono incongruenze sul suo percorso universitario

    Sgomento e dolore per la morte di Miriam Indelicato. L’amore per il ballo e il dolore di amici e parenti

    Bagno di folla per l'ultimo saluto a Miriam Indelicato

    Miriam Indelicato, autopsia eseguita: domani i funerali nella Chiesa Madre di Santa Ninfa

    Giancontieri P1