Castelvetrano, musica e solidarietà al Teatro Selinus: Piero Ferro in concerto il 24 aprile

di: Redazione - del 2026-04-22

Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 21, il Teatro Selinus ospiterà “Piero Ferro in Concerto”, una serata speciale all’insegna della musica e della solidarietà. L’evento, a ingresso libero, si propone di unire intrattenimento e beneficenza in un’atmosfera coinvolgente e ricca di emozioni.

Protagonista della serata sarà Piero Ferro, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso 15 brani che hanno segnato la storia della musica internazionale. Un repertorio pensato per far cantare e sognare gli spettatori, rievocando melodie intramontabili e momenti indimenticabili.

Tra le interpretazioni più attese, non mancherà “Gianna”, celebre brano di Rino Gaetano, che l’artista propone spesso durante le sue esibizioni, suscitando grande partecipazione. La sua interpretazione si distingue per una notevole somiglianza vocale e timbrica con l’originale, qualità che nel tempo ha conquistato il pubblico.

“Piero Ferro in Concerto” si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo e per chi desidera trascorrere una serata all’insegna della condivisione e della solidarietà. L’invito è aperto a tutti: un’occasione per partecipare, emozionarsi e sostenere una buona causa.