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Castelvetrano, il nuovo Questore di Trapani Di Giannantonio in visita istituzionale

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di: Redazione - del 2026-04-22

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Immagine articolo: Castelvetrano, il nuovo Questore di Trapani Di Giannantonio in visita istituzionale

Visita istituzionale a Castelvetrano per il nuovo Questore di Trapani, Egidio Di Giannantonio, insediatosi lo scorso 1° aprile. Accolto a Palazzo Pignatelli dal sindaco Giovanni Lentini, alla presenza della dirigente del Commissariato Giulia Martinelli e del segretario generale Mariagiovanna Micalizzi, l’incontro ha confermato la collaborazione tra istituzioni e Forze dell’Ordine per migliorare sicurezza e vivibilità del territorio. Al termine, il sindaco ha donato al Questore un volume su Selinunte, simbolo dell’identità culturale locale.

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