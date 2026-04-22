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Cimitero Cvetrano, Italgeco risponde alle segnalazioni con operazioni in aree poco accessibili

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di: Redazione - del 2026-04-22

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Immagine articolo: Cimitero Cvetrano, Italgeco risponde alle segnalazioni con operazioni in aree poco accessibili

A seguito di diverse segnalazioni pervenute, Italgeco ha comunicato l’avvio di una nuova fase di interventi che riguarda anche zone particolarmente difficili da raggiungere all'interno del Cimitero di Castelvetrano. Le operazioni sono attualmente in corso tra le cappelle, in contesti caratterizzati da spazi di lavoro estremamente ridotti e condizioni logistiche complesse.

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    • Nonostante le difficoltà legate all’accessibilità e alla limitata area operativa, le squadre sono già al lavoro per portare avanti le attività previste, garantendo la massima attenzione sia alla sicurezza sia alla qualità degli interventi. L’iniziativa rientra in un più ampio piano di manutenzione e cura del territorio, volto a rispondere in modo concreto alle segnalazioni ricevute dai cittadini.

    Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nei prossimi giorni, in base all’evoluzione dei lavori.

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