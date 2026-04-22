Tossicodipendenza digitale, incontro di approfondimento a Marinella di Selinunte

di: Redazione - del 2026-04-22

L’Associazione HYPSAS promuove un importante momento di riflessione sul tema della dipendenza digitale, fenomeno sempre più diffuso e rilevante nella società contemporanea. Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 18:00, presso l’Hotel Admeto, si terrà l’incontro dal titolo “Tossicodipendenza digitale. La manipolazione della generazione ‘social’ e conseguenze da abuso tecnologico”.

L’evento si propone di analizzare in modo approfondito gli effetti dell’uso eccessivo delle tecnologie digitali, con particolare attenzione al sovraccarico di stimoli e alle ripercussioni concrete su attenzione, relazioni interpersonali e qualità della vita quotidiana.

Il confronto sarà guidato da un ricercatore di comprovata esperienza, impegnato da anni nello studio dei processi cognitivi e delle dinamiche legate all’interazione con i dispositivi digitali. L’incontro offrirà anche spazio al dialogo diretto con il pubblico, favorendo un momento di scambio e approfondimento.

La conferenza intende fornire strumenti utili per comprendere meglio l’impatto dell’uso intensivo delle tecnologie e promuovere un approccio più equilibrato e consapevole. L’iniziativa è rivolta a un pubblico ampio, con particolare attenzione a giovani e adulti maggiormente esposti ai rischi connessi all’iperconnessione. La partecipazione è aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili; è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp 339 8182059.