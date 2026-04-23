Immigrazione clandestina, tre arresti effettuati dai finanzieri trapanesi

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-23

I finanzieri del Gruppo di Trapani e della locale Sezione Operativa Navale, coadiuvati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, hanno arrestato tre cittadini extracomunitari, due per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il terzo per aver fatto reingresso illegale nel territorio dello Stato a seguito di espulsione disposta quale pena alternativa alla detenzione. In particolare, nell’ambito delle attività di polizia del mare, il guardacoste G. 119 “Vitali” della Sezione Operativa Navale di Trapani, in servizio di pattugliamento nelle acque territoriali trapanesi, ha individuato un natante con a bordo quattro cittadini extracomunitari, due dei quali sprovvisti dei documenti identificativi in navigazione per effettuare una battuta di pesca diportistica.

In ragione delle anomalie riscontrate, fra le quali l’assenza di idonea attrezzatura da pesca, l’abbigliamento dei soggetti, la distanza dalla costa raggiunta dal natante, nonché il nervosismo palesato, i finanzieri hanno accompagnato i quattro extracomunitari presso gli uffici del Gruppo della Guardia di finanza di Trapani per procedere a identificazione, a seguito della quale è emerso come due di loro fossero immigrati irregolari sprovvisti di qualsivoglia titolo per soggiornare nel territorio dello Stato.