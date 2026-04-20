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L’Ospedale di Castelvetrano si rinnova: inaugurato il nuovo punto di accoglienza per l’utenza

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del 2026-04-20

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Immagine articolo: L’Ospedale di Castelvetrano si rinnova: inaugurato il nuovo punto di accoglienza per l’utenza

L’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano compie un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione e miglioramento dei servizi, inaugurando i nuovi locali all’ingresso del presidio ospedaliero. Si tratta di un intervento, fortemente voluto dal Commissario straordinario dell’Asp di Trapani, inserito in un più ampio piano di ammodernamento della struttura.

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    • È un’opera dal forte valore pratico e simbolico che costituisce il primo punto di contatto tra l’ospedale e i cittadini perche non è soltanto uno spazio dedicato al controllo degli accessi, ma un presidio essenziale di accoglienza, orientamento e supporto per utenti, visitatori e operatori sanitari.

    Il nuovo punto di accesso e prima interfaccia con l’utenza è stato progettato per coniugare efficienza operativa, comfort e sicurezza. Gli ambienti, completamente rinnovati, si presentano oggi più ampi, luminosi e funzionali rispetto alla precedente configurazione, consentendo una gestione più ordinata e fluida dei flussi in entrata e in uscita dal presidio.

    L’intervento oltre che un importante passo avanti nel miglioramento dei servizi di accoglienza e controllo degli accessi, ha ricadute immediate sulla qualità dell’esperienza vissuta dagli utenti e sull’organizzazione interna dell’ospedale. Anche il personale addetto potrà operare in condizioni migliori, all’interno di un ambiente più ergonomico e razionale, dotato di strumenti moderni che facilitano la comunicazione interna e il coordinamento con i vari reparti. Il Presidio ospedaliero di Castelvetrano rafforza così il proprio percorso di rinnovamento, confermando l’attenzione della Direzione strategica verso interventi concreti capaci di migliorare il volto della sanità pubblica del territorioe di renderla sempre più accessibile, organizzata e accogliente.

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