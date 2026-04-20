Bagno di folla per l'ultimo saluto a Miriam Indelicato

di: Redazione - del 2026-04-20

Chiesa gremita a Santa Ninfa per l’ultimo saluto a Miriam Indelicato. Un dolore composto spezzato da qualche lacrima di amici, parenti e dei genitori della giovanissima donna tragicamente scomparsa a Roma. Presenti anche il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri, il Sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione e le autorità civili e militari.

Ad officiare la messa il Vescovo Mons. Angelo Giurdanella che ha parlato di una giovanissima vita che con grande dispiacere è venuta a mancare. Una ragazza solare, piena di vita e amante dello sport. Lo stesso primo cittadino di Santa Ninfa ha dichiarato che: ”Vogliamo ricordare Miriam, una giovanissima e stimata ragazza che resterà sempre nei nostri cuori”.