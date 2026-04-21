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Nuovo anno scolastico in Sicilia, tutte le date e le festività

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di: Redazione - del 2026-04-21

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L’anno scolastico 2026-2027 in Sicilia prenderà il via martedì 15 settembre 2026 e si concluderà giovedì 10 giugno 2027, secondo il decreto firmato dall’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano. Sono previsti complessivamente 206 giorni di lezione, ridotti a 205 se la festa del santo patrono cade in un giorno scolastico.

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    • Per la scuola dell’infanzia, invece, le attività termineranno il 30 giugno 2027, con possibile riduzione dei servizi dopo il 10 giugno. Oltre alle festività nazionali, le lezioni saranno sospese anche il 2 novembre e il 7 dicembre. Le vacanze natalizie si terranno dal 23 dicembre al 7 gennaio, mentre quelle pasquali dal 25 al 30 marzo.

    Il 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, non comporterà la sospensione delle lezioni, ma sarà dedicato ad attività didattiche sulla storia e l’identità regionale. Resta infine la possibilità per le scuole di adattare il calendario con criteri di flessibilità, recuperando eventuali giorni in altri periodi dell’anno.

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