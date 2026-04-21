Castelvetrano, ok alla variante finale per i lavori a Palazzo Pignatelli

di: Redazione - del 2026-04-21

Il Comune di Castelvetrano ha approvato la variante finale dei lavori di manutenzione straordinaria al primo piano del Palazzo Pignatelli, interessando un tratto di corridoio e i servizi igienici. L’intervento si è reso necessario a seguito di criticità strutturali emerse, tra cui il distacco di intonaco.

La variante, redatta nell’aprile 2026, comporta un incremento dei lavori di poco superiore al 5%, rientrando comunque nell’importo complessivo già stanziato di 59 mila euro. L’amministrazione ha confermato la regolarità dell’iter e l’assenza di conflitti di interesse, disponendo la pubblicazione dell’atto e la trasmissione alla ditta esecutrice.