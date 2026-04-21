Divieto di balneazione 2026, ecco i tratti vietati a Marinella
di: Redazione - del 2026-04-21
Il Comune di Castelvetrano ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di balneazione in diversi tratti di mare e di costa per la stagione 2026, al via dal 1° maggio fino al 31 ottobre.
Il provvedimento riguarda in particolare l’area del Porto di Selinunte, le zone interessate da scarichi come il depuratore di Marinella di Selinunte e le foci dei fiumi Belice e Modione, oltre ad alcuni tratti costieri interdetti per motivi di sicurezza.
L’ordinanza punta a tutelare la salute pubblica e prevede l’installazione di apposita segnaletica nelle aree interessate, oltre alla diffusione delle informazioni alla cittadinanza e agli enti competenti.