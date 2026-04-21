Castelvetrano, pubblicato il regolamento comunale per la Rottamazione Quinquies

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-21

Si rende noto che, da oggi, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano il regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, relativo alla “Rottamazione Quinquies”, che disciplina le modalità di definizione agevolata delle posizioni debitorie nei confronti dell’Ente.

Il regolamento prevede la possibilità per i contribuenti di regolarizzare i debiti tributari e le altre entrate comunali beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni, con riferimento all’intera posizione debitoria maturata fino al 31 gennaio 2025. È inoltre prevista la possibilità di accedere a una dilazione particolarmente agevole, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con importo minimo per rata pari a 100 euro.

La pubblicazione avrà durata di 15 giorni. Decorso tale termine, a partire dal sedicesimo giorno, i cittadini avranno 60 giorni di tempo per presentare istanza di adesione alla definizione agevolata. Si tratta di una misura straordinaria che difficilmente sarà riproposta nei prossimi anni e che offre ai contribuenti un’opportunità concreta per sanare integralmente le proprie pendenze con il Comune.

Al momento non è necessario recarsi presso l’Ufficio Tributi: tutte le modalità operative per la presentazione delle domande saranno rese note attraverso i canali istituzionali dell’Ente.