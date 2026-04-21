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Castelvetrano, pubblicato il regolamento comunale per la Rottamazione Quinquies

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di: Comunicato Stampa - del 2026-04-21

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Immagine articolo: Castelvetrano, pubblicato il regolamento comunale per la Rottamazione Quinquies

Si rende noto che, da oggi, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano il regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, relativo alla “Rottamazione Quinquies”, che disciplina le modalità di definizione agevolata delle posizioni debitorie nei confronti dell’Ente.

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    • Il regolamento prevede la possibilità per i contribuenti di regolarizzare i debiti tributari e le altre entrate comunali beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni, con riferimento all’intera posizione debitoria maturata fino al 31 gennaio 2025. È inoltre prevista la possibilità di accedere a una dilazione particolarmente agevole, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con importo minimo per rata pari a 100 euro.

    La pubblicazione avrà durata di 15 giorni. Decorso tale termine, a partire dal sedicesimo giorno, i cittadini avranno 60 giorni di tempo per presentare istanza di adesione alla definizione agevolata. Si tratta di una misura straordinaria che difficilmente sarà riproposta nei prossimi anni e che offre ai contribuenti un’opportunità concreta per sanare integralmente le proprie pendenze con il Comune.

    Al momento non è necessario recarsi presso l’Ufficio Tributi: tutte le modalità operative per la presentazione delle domande saranno rese note attraverso i canali istituzionali dell’Ente.

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