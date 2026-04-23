Incidente a Palermo, tir si ribalta: via Messina Marine chiusa

di: Redazione - del 2026-04-23

(ph. gds.it)

Incidente stradale questa mattina intorno alle 7 in via Messina Marine, a Palermo, dove si sono scontrati un’auto e un mezzo pesante adibito al trasporto di merce varia. A seguito dell’impatto, l’autoarticolato si è ribaltato sulla carreggiata, occupando interamente la sede stradale e impedendo il transito dei veicoli. La zona, all’altezza del civico 133, è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, di fatto divisa in due.

I conducenti dei mezzi coinvolti hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia e ai sanitari del 118. Le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza dell’area sono in corso; la riapertura della strada potrebbe richiedere diverse ore.