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Incidente a Palermo, tir si ribalta: via Messina Marine chiusa

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di: Redazione - del 2026-04-23

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Immagine articolo: Incidente a Palermo, tir si ribalta: via Messina Marine chiusa

(ph. gds.it)

Incidente stradale questa mattina intorno alle 7 in via Messina Marine, a Palermo, dove si sono scontrati un’auto e un mezzo pesante adibito al trasporto di merce varia. A seguito dell’impatto, l’autoarticolato si è ribaltato sulla carreggiata, occupando interamente la sede stradale e impedendo il transito dei veicoli. La zona, all’altezza del civico 133, è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, di fatto divisa in due.

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    • I conducenti dei mezzi coinvolti hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia e ai sanitari del 118. Le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza dell’area sono in corso; la riapertura della strada potrebbe richiedere diverse ore.

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