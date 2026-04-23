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ASP Trapani, avviso per incarico di neurologia a Castelvetrano

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di: Redazione - del 2026-04-23

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Immagine articolo: ASP Trapani, avviso per incarico di neurologia a Castelvetrano

L’ASP Trapani ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di sostituzione nella branca di neurologia, nell’ambito della disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, ai sensi dell’articolo 36 dell’Accordo collettivo nazionale.

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    • L’incarico prevede la copertura di 23 ore settimanali presso il distretto sanitario di Castelvetrano e avrà decorrenza dal 29 aprile al 7 maggio 2026, con possibilità di proroga in caso di prolungamento dell’assenza del titolare.

    Possono presentare la propria disponibilità gli specialisti neurologi non inseriti nelle graduatorie provinciali degli specialisti ambulatoriali interni e dei veterinari valide per il 2026. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata entro le ore 23.59 del 26 aprile 2026.

    Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’avviso integrale disponibile sul sito istituzionale dell’azienda sanitaria.

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