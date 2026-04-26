Castelvetrano, nuovi loculi in arrivo. Primi 80 pronti alla consegna

di: Elio Indelicato - del 2026-04-26

Proseguono i lavori di ampliamento dei posti nel cimitero di Castelvetrano. La Service Castelvetrano, soggetto attuatore dell’intervento per conto della società concessionaria Italgeco di Roma, consegnerà a breve i primi 80 loculi (colombari).

Dopo il collaudo strutturale del blocco A, questa prima consegna rappresenta un passo importante verso la riduzione – se non l’eliminazione – delle circa venti salme attualmente presenti nella cappella mortuaria. Una prospettiva che richiederà ancora pazienza, ma che costituisce l’unica strada percorribile per normalizzare una situazione complessa, ereditata dal concessionario e protrattasi per anni. L’impegno delle società coinvolte, in sinergia con l’Amministrazione comunale, dimostra la volontà di rispondere concretamente alla carenza di posti. I cittadini possono già da ora richiedere informazioni agli operatori della Service Castelvetrano, recandosi presso l’ufficio allestito all’interno del cimitero.

I lavori rientrano nel contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero, comprendendo anche i servizi cimiteriali e la manutenzione. L’intervento prevede la realizzazione complessiva di 720 loculi che, una volta completati, garantiranno alla città una dotazione adeguata ai bisogni presenti e futuri. Il progetto include inoltre la creazione di un’area celebrativa dedicata agli animali d’affezione: un’iniziativa che arricchisce l’offerta e testimonia una crescente sensibilità verso nuove esigenze sociali.

L’investimento complessivo ammonta a circa 1,8 milioni di euro e non grava sulle casse comunali. Il contratto è stato infatti stipulato tramite project financing, una forma di partenariato pubblico-privato che prevede l’intero investimento a carico della società concessionaria. Parallelamente ai lavori di costruzione, da circa un anno gli operatori della Service Castelvetrano si occupano dei servizi cimiteriali e della manutenzione delle aree. L’obiettivo è restituire decoro al cimitero, storicamente segnato da incuria e difficoltà gestionali, migliorando l’accoglienza e la fruibilità degli spazi per i cittadini che quotidianamente vi si recano per rendere omaggio ai propri cari.