Stagione da incubo per la Folgore, la peggiore della storia
di: Elio Indelicato - del 2026-04-27
Si conclude per la Folgore una stagione regolare, la peggiore dei suoi 81 anni di storia, frutto di una gestione a dir poco approssimativa. Di buono la notizia che un gruppo di ex dirigenti ed imprenditori sono pronti ad acquistare un titolo di una società di promozione, non volendo quest’ultimi rilevare l’attuale Folgore, per tanti motivi. La gara di oggi (ieri ndr) non fa storia.
Solo merito a dei ragazzini che la domenica scendono in campo anche per rispetto dell’allenatore Marino. Per l’Accademia di Pietro Tarantino, solo un allenamento già al 6’ in vantaggio con Genna con un colpo di testa in area. Al 13' e al 34’ arriva la doppietta dell’esperto Ficarrotta, bravo ad approfittare delle ingenuità dei locali.
Nel secondo tempo all’8' Ammucciato cala il poker con un tiro secco in area e al 40' il giovane Camara sigla la cinquina. Adesso, per la retrocessione diretta si dovrà disputare uno spareggio Folgore-Cus per stabilire chi dovrà giocare il playout in casa del Bagheria 90011.