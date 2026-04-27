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“Ti ho amato”, iniziativa in memoria di don Meli il 30 aprile, a sei anni dalla scomparsa

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di: Redazione - del 2026-04-27

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Immagine articolo: “Ti ho amato”, iniziativa in memoria di don Meli il 30 aprile, a sei anni dalla scomparsa

Si terrà giovedì 30 aprile alle ore 17, nell’aula San Carlo del Seminario vescovile di Mazara del Vallo, l’iniziativa “Ti ho amato”, dedicata al ricordo di don Baldassare Meli, già parroco della chiesa di Santa Lucia a Castelvetrano, scomparso nel 2020.

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