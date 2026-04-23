Castelvetrano, ubriaco aggredisce carabinieri: arrestato 53enne

di: Comunicato Stampa - del 2026-04-23

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano hanno arrestato un 53enne del posto, accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, al termine di un intervento in un locale del centro cittadino.

I Militari dell’Arma erano intervenuti in un locale del Centro di Castelvetrano, dove l’uomo in evidente stato dio ubriachezza era andato in escandescenza, invenendo nei confronti del titolare e ingiuriando gli avventori del locale, strattonando uno di essi che aveva cercato di calmarlo.

I Carabinieri intervenuti cercavano di riportare l’uomo alla ragione, ma il 53enne tentava di sottrarsi al controllo, minacciando di morte l'equipaggio, tentando di divincolarsi e colpendo uno dei militari causandogli lievi lesioni, prima di essere bloccato e messo definitivamente in sicurezza. A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, al 53enne è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Castelvetrano.