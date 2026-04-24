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Scandalo Cuffaro, Cassazione annulla domiciliari con rinvio: decide nuovo Riesame

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di: Redazione - del 2026-04-24

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Immagine articolo: Scandalo Cuffaro, Cassazione annulla domiciliari con rinvio: decide nuovo Riesame

La sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la conferma degli arresti domiciliari nei confronti dell’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro. La decisione non comporta l’immediata liberazione dell’esponente politico, attuale presidente della Nuova Democrazia Cristiana, ma rimette gli atti a un nuovo collegio del Tribunale del Riesame di Palermo, che dovrà pronunciarsi nuovamente nel merito.

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    • Per Cuffaro e altre otto persone la Procura di Palermo ha già chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito di un’inchiesta per corruzione e traffico di influenze illecite. Secondo l’accusa, sarebbe stato gestito un sistema in grado di intervenire su un concorso pubblico nel capoluogo siciliano e su un appalto a Siracusa. L’annullamento con rinvio accoglie il ricorso presentato dai legali Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto, che avevano impugnato l’ordinanza del Riesame di Palermo. Il provvedimento aveva confermato la misura dei domiciliari disposta dal gip.

    Nel ricorso erano stati sollevati presunti vizi di illegittimità relativi all’utilizzabilità delle intercettazioni e carenze nella motivazione in relazione alle ipotesi di reato contestate.

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