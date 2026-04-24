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Castelvetrano premiata alla Maratona dei Sindaci per la Protezione Civile, menzione al NOE

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di: Redazione - del 2026-04-24

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Immagine articolo: Castelvetrano premiata alla Maratona dei Sindaci per la Protezione Civile, menzione al NOE

Si è svolta a Misterbianco, nella Sala Talk di Sicilfiera, la “Maratona dei Sindaci”, dedicata ai Comuni che hanno aggiornato il Piano di Protezione Civile. Presente per Castelvetrano l’assessore Monia Rubino, che ha ritirato l’attestato per l’organizzazione del sistema comunale, l’aggiornamento del piano e le attività di prevenzione e informazione. Menzione speciale a Giuseppe Rapallo, in rappresentanza del NOE, per il volontariato svolto a supporto della comunità. All’evento hanno partecipato il ministro Nello Musumeci, il dirigente generale della Protezione Civile regionale Salvatore Cocina e il dirigente territoriale Antonio Parrinello.

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    • Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Rubino, che ha sottolineato il lavoro di squadra e l’importanza di un piano condiviso con i cittadini. Il sindaco ha ringraziato istituzioni e collaboratori, evidenziando anche gli interventi sulla diga Delia, che hanno consentito il ripristino della capacità dell’invaso con ricadute positive per l’agricoltura locale.

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