  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Assassinati nel sonno, dimenticati dallo Stato. Il libro inchiesta sulla strage di Alcamo Marina

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-04-26

Commenti
Immagine articolo: Assassinati nel sonno, dimenticati dallo Stato. Il libro inchiesta sulla strage di Alcamo Marina

Salvatore Falcetta, ucciso ad Alcamo nel 1976 all'età di 35 anni era di Castelvetrano. Fu trucidato insieme ad un collega: Carmine Apuzzo di soli 19 anni. L'appuntato Falcetta, attendeva il trasferimento ad altra sede, vista la grave malattia che aveva colpito la madre. Non fece in tempo. Fu ammazzato a colpi di mitra mente dormiva, da assassini che ancora non hanno un nome. Stefano Santoro, in un libro uscito pochi giorni fa, tenta di trovare risposte ad una vicenda ancora tutta a chiarire.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Con “Le Mani sul Silenzio” Santoro scrive un’opera investigativa che riapre uno dei casi più controversi della storia italiana recente. Il libro affronta la strage di Alcamo Marina, avvenuta nel 1976, nella quale persero la vita i due giovani carabinieri. A causa di indagini sbagliate, alcuni innocenti rimasero in carcere per decenni. Uno di loro si tolse la vita durante la detenzione. Attraverso un meticoloso lavoro fatto di documenti, testimonianze, atti giudiziari e ricerche durate anni, l’autore ricostruisce diversi episodi, evidenziando elementi poco conosciuti, contraddizioni e aspetti rimasti nell’ombra per molto tempo.

    Nel libro, vengono analizzati anche verbali attribuiti a Giuseppe Vesco, principale accusato dell’epoca, e vengono narrati dettagli mai completamente chiariti. Il libro affronta anche il fronte delle indagini, delle confessioni poco chiare, delle lunghe vie processuali , non trascurando le polemiche che hanno accompagnato il caso per decenni.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Camagna h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    21 Aprile - Il Lettore scrive: “Ostacolo in carreggiata”. Appello dei cittadini all’Amministrazione

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    I più letti

    Addio a Franco Lentini, ex Vigile Urbano di Castelvetrano

    Incidente sul lavoro a Castelvetrano. Uomo trasportato in Ospedale

    Castelvetrano, ubriaco aggredisce carabinieri: arrestato 53enne

    Mal di testa dopo rissa, in ospedale scoprono proiettile nel cranio

    Furti di motorini davanti alle scuole a Castelvetrano, allarme tra i genitori

    Giancontieri P1