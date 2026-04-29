Castelvetrano, presto la nascita della "Comunità Energetica", via libera del Consiglio

di: Redazione - del 2026-04-29

Il Consiglio Comunale di Castelvetrano, nella seduta del 27 aprile scorso, ha approvato all’unanimità dei presenti la costituzione della Comunità Energetica “Castelvetrano – Selinunte”, segnando un passaggio strategico nelle politiche di sostenibilità energetica e di transizione ecologica del territorio.

L’atto deliberativo riguarda l’approvazione dello Statuto, del Regolamento e dell’Atto Costitutivo dell’associazione di comunità di energie rinnovabili denominata "Comunità Energetica Castelvetrano-Selinunte", che consentirà la produzione, la condivisione e il consumo di energia da fonti rinnovabili tra amministrazione comunale, cittadini e imprese.

Il progetto si inserisce in una visione di sviluppo sostenibile che rappresenta una parte importante del programma dell’Amministrazione, con l’obiettivo di rendere Castelvetrano sempre più autonoma, innovativa e attenta alla transizione energetica. L’iniziativa punta a tre risultati fondamentali: riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese, contrasto alla povertà energetica e diminuzione dell’impatto ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂.

L’intervento risulta finanziato per un importo pari a 15.838,20 euro nell’ambito del “Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia”, già assegnato con Decreto del Dirigente Generale n. 1260 del 30.09.2022 e impegnato con Decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 1792 del 05.12.2022.