  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Onoranze funebri Fontana R2
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, presto la nascita della "Comunità Energetica", via libera del Consiglio

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-04-29

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, presto la nascita della "Comunità Energetica", via libera del Consiglio

Il Consiglio Comunale di Castelvetrano, nella seduta del 27 aprile scorso, ha approvato all’unanimità dei presenti la costituzione della Comunità Energetica “Castelvetrano – Selinunte”, segnando un passaggio strategico nelle politiche di sostenibilità energetica e di transizione ecologica del territorio.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’atto deliberativo riguarda l’approvazione dello Statuto, del Regolamento e dell’Atto Costitutivo dell’associazione di comunità di energie rinnovabili denominata "Comunità Energetica Castelvetrano-Selinunte", che consentirà la produzione, la condivisione e il consumo di energia da fonti rinnovabili tra amministrazione comunale, cittadini e imprese.

    Il progetto si inserisce in una visione di sviluppo sostenibile che rappresenta una parte importante del programma dell’Amministrazione, con l’obiettivo di rendere Castelvetrano sempre più autonoma, innovativa e attenta alla transizione energetica. L’iniziativa punta a tre risultati fondamentali: riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese, contrasto alla povertà energetica e diminuzione dell’impatto ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di CO₂.

    L’intervento risulta finanziato per un importo pari a 15.838,20 euro nell’ambito del “Programma di sostegno agli investimenti dei Comuni della Sicilia”, già assegnato con Decreto del Dirigente Generale n. 1260 del 30.09.2022 e impegnato con Decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n. 1792 del 05.12.2022.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Camagna h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    21 Aprile - Il Lettore scrive: “Ostacolo in carreggiata”. Appello dei cittadini all’Amministrazione

    26 Febbraio - Il lettore scrive: "Dopo lavori manto stradale non riparato a regola d'arte, chi vigila?"

    26 Febbraio - Il lettore scrive: “Semaforo di via Cavallaro a Marinella non funzionante da oltre un mese”

    24 Febbraio - Castelvetrano, cittadini scrivono al Prefetto e lanciano raccolta firme: "Basta buche"

    23 Febbraio - Il lettore scrive: "Manca sempre l'illuminazione nella strada 74 a Triscina, tranne quando si svolge il mercato del lunedì"

    I più letti

    Abbandona rifiuti sulla statale 115, incastrato da fototrappola: denunciato ambulante

    Furti di motorini davanti alle scuole a Castelvetrano, allarme tra i genitori

    Branco in azione a Lido Fiori, ferito un 16enne: indagini in corso

    Castelvetrano, cucina ospedale chiusa: Asp paga 22mila euro al mese. Replica della Direzione Amministrativa

    Offese social al Sindaco Lentini, la solidarietà del PD castelvetranese

    Giancontieri P1