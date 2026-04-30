Offese social al Sindaco, la nota Ingrasciotta e Craparotta: "Piena e convinta solidarietà"

di: Redazione - del 2026-04-30

Il partito “Prima l’Italia” – insieme ai propri rappresentanti istituzionali, all’Assessore Salvatore Inglesciotta e al Consigliere comunale Piero Craparotta – esprime ferma condanna per il recente attacco social verificatosi nella giornata di ieri, caratterizzato da espressioni offensive e volgari rivolte al Sindaco Giovanni Lentini.

"Riteniamo doveroso stigmatizzare con forza un episodio che, anziché favorire il confronto democratico, è scivolato in forme di aggressione personale indegne di una comunità civile. La critica politica è legittima, ed è sempre stata accolta da questa amministrazione e dal Sindaco con senso di responsabilità e apertura, purché si mantenga su un piano costruttivo e rispettoso. Diverso è, invece, il ricorso all’insulto, alla volgarità e alla denigrazione personale: comportamenti che non contribuiscono in alcun modo al dibattito pubblico, ma che anzi lo impoveriscono e lo rendono tossico.

A nome di tutto il partito “Prima l’Italia”, esprimiamo piena e convinta solidarietà al Sindaco Giovanni Lentini, ribadendo il nostro sostegno all’azione amministrativa che, con impegno e trasparenza, continua a lavorare nell’interesse della città. Continueremo a difendere con determinazione i valori del rispetto, del confronto civile e della responsabilità istituzionale, nella convinzione che solo attraverso un dialogo serio e corretto si possa costruire il futuro della nostra comunità".