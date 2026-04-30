Comunali a Gibellina, depositate le liste: sfida a quattro. Ecco tutti i candidati al Consiglio
di: Redazione - del 2026-04-30
Scaduto il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a Gibellina sarà sfida a quattro per la carica di sindaco. Come previsto, i candidati sono Daniela Pirrello, Giuseppe Fazzino, Gianluca Navarra e il sindaco uscente Salvatore Sutera. Ciascuno è sostenuto da una lista composta da 12 candidati al Consiglio comunale e affiancato da due assessori designati.
La prima a formalizzare la candidatura è stata Pirrello, che nella serata del 28 aprile ha depositato la documentazione presso l’ufficio del segretario comunale. Nella mattinata successiva hanno completato le procedure, nell’ordine, Fazzino, Navarra e infine Sutera, chiudendo così ufficialmente il quadro dei partecipanti alla competizione elettorale.
Ecco le liste presentate, in attesa della definitiva validazione da parte della Commissione elettorale circondariale:
Fazzino Sindaco – Il futuro si costruisce insieme. Gibellina (assessori designati: Pierre D’Alessandro, Matteo Fontana)
Bonanno Vito
Oliveri Manuela
Cascio Giuseppe
Lanfranca Antonella
Pellicane Lorena
Camizzi Giorgio Pio
Stabile Francesco
Lipari Mary
Faraci Vincenzo
D’Alessandro Pierre
Rabbito Caterina
Fontana Antonella
Uniti per Gibellina – Gianluca Navarra Sindaco (assessori designati: Tommaso Tarantolo, Vincenzo Ciolino)
Ciolino Vincenzo
Calderaro Giusi Elena
Accardi Maria Natalia
Oliveri Antonino
Roppolo Angelo
Grillo Piera Anna Maria
Randazzo Letizia
Cirlincione Antonella
Zummo Beatrice
Zummo Rocco
Ardagna Salvatore Maria
La Rosa Rodolfo
Gibellina 2026 – Daniela Sindaca (assessori designati: Placido Leone, Irene Ippolito)
Leone Placido
Scordato Floriana
Biondo Angela
Padronaggio Francesca
Monaco Valeria
Tramonte Vito
Pecorella Vito Salvatore
Abate Francesco
Cannata Maria Grazia
Lipari Luana
Asaro Salvatore
Ippolito Irene
Sutera per Gibellina – Il futuro continua (assessori designati: Vito Antonio Bonanno, Giuseppe Maiorana)
Barbiera Francesca
Buongiorno Roberta
Ciaravolo Pasquale
Cordio Salvatore
Ferro Antonio
Fiorino Barbara
Fontana Andrea
Fontana Antonino
Fontana Giusy Anna
Pace Simona
Peluso Antonia
Zummo Stefano