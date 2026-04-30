Comunali a Gibellina, depositate le liste: sfida a quattro. Ecco tutti i candidati al Consiglio

di: Redazione - del 2026-04-30

Scaduto il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a Gibellina sarà sfida a quattro per la carica di sindaco. Come previsto, i candidati sono Daniela Pirrello, Giuseppe Fazzino, Gianluca Navarra e il sindaco uscente Salvatore Sutera. Ciascuno è sostenuto da una lista composta da 12 candidati al Consiglio comunale e affiancato da due assessori designati.

La prima a formalizzare la candidatura è stata Pirrello, che nella serata del 28 aprile ha depositato la documentazione presso l’ufficio del segretario comunale. Nella mattinata successiva hanno completato le procedure, nell’ordine, Fazzino, Navarra e infine Sutera, chiudendo così ufficialmente il quadro dei partecipanti alla competizione elettorale.

Ecco le liste presentate, in attesa della definitiva validazione da parte della Commissione elettorale circondariale:

Fazzino Sindaco – Il futuro si costruisce insieme. Gibellina (assessori designati: Pierre D’Alessandro, Matteo Fontana)

Bonanno Vito

Oliveri Manuela

Cascio Giuseppe

Lanfranca Antonella

Pellicane Lorena

Camizzi Giorgio Pio

Stabile Francesco

Lipari Mary

Faraci Vincenzo

D’Alessandro Pierre

Rabbito Caterina

Fontana Antonella

Uniti per Gibellina – Gianluca Navarra Sindaco (assessori designati: Tommaso Tarantolo, Vincenzo Ciolino)

Ciolino Vincenzo

Calderaro Giusi Elena

Accardi Maria Natalia

Oliveri Antonino

Roppolo Angelo

Grillo Piera Anna Maria

Randazzo Letizia

Cirlincione Antonella

Zummo Beatrice

Zummo Rocco

Ardagna Salvatore Maria

La Rosa Rodolfo

Gibellina 2026 – Daniela Sindaca (assessori designati: Placido Leone, Irene Ippolito)

Leone Placido

Scordato Floriana

Biondo Angela

Padronaggio Francesca

Monaco Valeria

Tramonte Vito

Pecorella Vito Salvatore

Abate Francesco

Cannata Maria Grazia

Lipari Luana

Asaro Salvatore

Ippolito Irene

Sutera per Gibellina – Il futuro continua (assessori designati: Vito Antonio Bonanno, Giuseppe Maiorana)

Barbiera Francesca

Buongiorno Roberta

Ciaravolo Pasquale

Cordio Salvatore

Ferro Antonio

Fiorino Barbara

Fontana Andrea

Fontana Antonino

Fontana Giusy Anna

Pace Simona

Peluso Antonia

Zummo Stefano