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Comunali a Gibellina, depositate le liste: sfida a quattro. Ecco tutti i candidati al Consiglio

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di: Redazione - del 2026-04-30

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Immagine articolo: Comunali a Gibellina, depositate le liste: sfida a quattro. Ecco tutti i candidati al Consiglio

Scaduto il termine per la presentazione delle liste in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, a Gibellina sarà sfida a quattro per la carica di sindaco. Come previsto, i candidati sono Daniela Pirrello, Giuseppe Fazzino, Gianluca Navarra e il sindaco uscente Salvatore Sutera. Ciascuno è sostenuto da una lista composta da 12 candidati al Consiglio comunale e affiancato da due assessori designati.

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    • La prima a formalizzare la candidatura è stata Pirrello, che nella serata del 28 aprile ha depositato la documentazione presso l’ufficio del segretario comunale. Nella mattinata successiva hanno completato le procedure, nell’ordine, Fazzino, Navarra e infine Sutera, chiudendo così ufficialmente il quadro dei partecipanti alla competizione elettorale.

    Ecco le liste presentate, in attesa della definitiva validazione da parte della Commissione elettorale circondariale:

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    • Fazzino Sindaco – Il futuro si costruisce insieme. Gibellina (assessori designati: Pierre D’Alessandro, Matteo Fontana)

    Bonanno Vito
    Oliveri Manuela
    Cascio Giuseppe
    Lanfranca Antonella
    Pellicane Lorena
    Camizzi Giorgio Pio
    Stabile Francesco
    Lipari Mary
    Faraci Vincenzo
    D’Alessandro Pierre
    Rabbito Caterina
    Fontana Antonella

    Uniti per Gibellina – Gianluca Navarra Sindaco (assessori designati: Tommaso Tarantolo, Vincenzo Ciolino)

    Ciolino Vincenzo
    Calderaro Giusi Elena
    Accardi Maria Natalia
    Oliveri Antonino
    Roppolo Angelo
    Grillo Piera Anna Maria
    Randazzo Letizia
    Cirlincione Antonella
    Zummo Beatrice
    Zummo Rocco
    Ardagna Salvatore Maria
    La Rosa Rodolfo

    Gibellina 2026 – Daniela Sindaca (assessori designati: Placido Leone, Irene Ippolito)

    Leone Placido
    Scordato Floriana
    Biondo Angela 
    Padronaggio Francesca
    Monaco Valeria 
    Tramonte Vito
    Pecorella Vito Salvatore
    Abate Francesco
    Cannata Maria Grazia
    Lipari Luana
    Asaro Salvatore
    Ippolito Irene

    Sutera per Gibellina – Il futuro continua (assessori designati: Vito Antonio Bonanno, Giuseppe Maiorana)

    Barbiera Francesca
    Buongiorno Roberta
    Ciaravolo Pasquale
    Cordio Salvatore  
    Ferro Antonio
    Fiorino Barbara
    Fontana Andrea
    Fontana Antonino 
    Fontana Giusy Anna
    Pace Simona
    Peluso Antonia
    Zummo Stefano

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