Da Castelvetrano parte Couponzone. Opportunità per i consumatori

di: Publiredazionale - del 2026-04-30

C'è una nuova realtà italiana nel panorama delle piattaforme digitali, e si chiama "CouponZone". Non è l'ennesima app di grandi catene e multinazionali: è una piattaforma costruita per valorizzare il "commercio locale italiano", mettendo direttamente in contatto le attività del territorio con i consumatori che vivono lì accanto.

Come funziona

Il meccanismo è intuitivo. Le aziende registrate pubblicano i propri coupon digitali sulla piattaforma — uno sconto sul menù del pranzo, un'offerta sul primo accesso in palestra, uno sconto su un taglio di capelli, o un'offerta speciale su un prodotto. I consumatori, registrandosi gratuitamente su couponzone.it, possono sfogliare tutte le offerte disponibili, filtrare per categoria o per città, e quando trovano qualcosa di interessante, salvano il coupon. Al momento dell'acquisto, mostrano il QR code al negoziante, che lo scansiona con il proprio pannello di controllo: il coupon viene riscattato in tempo reale, senza carta, senza attese, senza complicazioni.

Chi c'è dietro

CouponZone è nata dall'intuizione di Mattia, giovane imprenditore italiano, che ha voluto costruire qualcosa di concreto per il tessuto commerciale del proprio Paese. "Le grandi piattaforme ignorano i piccoli negozi. Io volevo dare uno strumento professionale anche a chi ha una bottega, uno studio, un ristorante di quartiere" — questo lo spirito con cui ha avviato il progetto.

Cosa offre alle aziende

Per un'attività commerciale, aderire a CouponZone significa:

- Avere una "vetrina digitale visibile" a tutti gli utenti della piattaforma nella propria zona

- Poter "creare e gestire coupon" in autonomia, in pochi minuti

- Ricevere "statistiche dettagliate": quante persone hanno visto il coupon, quante lo hanno salvato, quante lo hanno effettivamente riscattato

- Avere un "pannello di controllo professionale" da cui gestire tutto — coupon, dipendenti autorizzati alle scansioni, dati del profilo

- Scegliere il "piano più adatto": esiste un piano gratuito per iniziare, e piani avanzati per chi vuole più visibilità e più coupon attivi contemporaneamente

- "Nessun vincolo": si può aderire e uscire in qualsiasi momento, senza contratti lunghi o penali

Per iscrivere la propria attività: couponzone.it/register

Cosa offre agli utenti

Per i consumatori, CouponZone è e rimarrà sempre *completamente gratuita*. Nessun abbonamento, nessuna commissione, nessuna sorpresa. Ci si registra una volta su couponzone.it, si esplora l'offerta della propria città, e si inizia a risparmiare. Le categorie disponibili spaziano dalla ristorazione al benessere, dallo sport alla moda, dai servizi alla casa all'elettronica. E il catalogo cresce ogni settimana.

Le nostre promesse

Alle aziende promettiamo: più clienti, strumenti professionali, dati reali, supporto diretto e massima flessibilità.

Agli utenti promettiamo: offerte vere da attività reali e verificate, totale gratuità, semplicità d'uso e rispetto assoluto della privacy.

"Stiamo crescendo — e vogliamo crescere con voi"

CouponZone è oggi attiva in tutta Italia e sta accelerando la propria espansione su ogni regione. Stiamo cercando "attività di ogni settore e di ogni dimensione" — dal piccolo artigiano al salone di bellezza, dalla trattoria al centro sportivo — che vogliano essere tra i pionieri di questo progetto nel loro territorio.

Essere tra i primi significa avere massima visibilità, supporto dedicato e la possibilità di formare i propri clienti a un nuovo modo di trovare le offerte locali.

Se hai un'attività, il momento giusto per salire a bordo è adesso.

Registra la tua attività su couponzone.it/register

Oppure inizia a risparmiare come utente su couponzone.it

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Per informazioni: info@couponzone.it

Sito ufficiale: http://www.couponzone.it