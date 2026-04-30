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Gold Gym, successi ottenuti all’Ibleo Fight Night. Giustiniano: “Solo sacrificio e lavoro”

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di: Redazione - del 2026-04-30

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Immagine articolo: Gold Gym, successi ottenuti all’Ibleo Fight Night. Giustiniano: “Solo sacrificio e lavoro”

Successo di partecipazione e risultati per la Gold Gym Accademia del Combattimento ai campionati regionali “Ibleo Fight Night”, disputati a Comiso. A sottolinearlo è il tecnico Antonino Giustiniano, che ha evidenziato il valore dell’impegno quotidiano e della crescita sportiva dei suoi allievi.

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    • “Non esistono pedistalli né favoritismi – ha dichiarato – tutti gli atleti sono uguali. A fare la differenza sono il sacrificio e il lavoro. Le parole passano, i risultati restano e parlano in ogni gara”.

    La manifestazione ha visto protagonisti numerosi giovani, dai più piccoli agli atleti più esperti, impegnati nelle diverse discipline del combattimento. Sul ring e sui tatami, gli allievi della palestra hanno conquistato piazzamenti e medaglie, confermando il percorso di formazione tecnica e caratteriale intrapreso durante la stagione.

    Giustiniano ha voluto ringraziare i suoi atleti “piccoli e grandi”, sottolineando come ogni competizione rappresenti un momento di crescita reciproca: “Sono loro che, con la loro tenacia, mi spingono a dare sempre di più”. L’evento di Comiso si conferma così un appuntamento rilevante per il movimento regionale degli sport da combattimento, capace di valorizzare talento, disciplina e spirito di squadra.

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