Marinella, porticciolo: Aricò incontra i pescatori alla presenza del Sindaco, “Martedì via al dragaggio poi rimozione”

di: Redazione - del 2026-04-30

Dragare l’imboccatura del porto e procedere subito dopo alla rimozione della posidonia: è questa la richiesta avanzata con forza dai pescatori di Marinella di Selinunte all’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò in visita al porticciolo, stamani, di Marinella, alla presenza del Sindaco di Castelvetrano Lentini.

Da mesi i pescatori attendono l’avvio dei lavori di bonifica dello scalo, attualmente in parte insabbiato e invaso dalla posidonia, condizione che ha reso difficoltose le manovre e, in diversi casi, ha di fatto intrappolato le imbarcazioni nello specchio d’acqua.

La consegna dei lavori è avvenuta ieri e l’avvio degli interventi è previsto per martedì prossimo. A confermarlo è l'Onorevole Toni Scilla, che ha seguito la vicenda sin dalle prime segnalazioni dei pescatori. Gli interventi, attesi da tempo, mirano a ripristinare la piena funzionalità del porto e a garantire condizioni di sicurezza per le attività della marineria locale.