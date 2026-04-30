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Marinella, tamponamento a catena sulla SS115. Quattro mezzi coinvolti. Sul posto il 118

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del 2026-04-30

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Immagine articolo: Marinella, tamponamento a catena sulla SS115. Quattro mezzi coinvolti. Sul posto il 118

Tamponamento a catena lungo la Ss 115 all’altezza dell’Arco della Principessa in località Marinella di Selinunte. Coinvolte quattro auto. Per fortuna solo lievi ferite per alcuni dei conducenti. Stando alle prime testimonianze pare che un veicolo commerciale Fiat stava svoltando a sinistra per entrare lungo una strada interna.

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    • Dietro il mezzo si trovavano una Citroen C3 e una Fiat 500 X che avevano rallentato per consentire la svolta a sinistra.  Una quarta auto tuttavia sopraggiungeva da dietro e non riusciva a frenare in tempo e finiva per impattare la Fiat che lo precedeva. Nonostante l’impatto, grazie alla velocità non eccessiva, le conseguenze del sinistro non sono state gravi. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine.

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