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Sicurezza stradale, raffica di controlli nel Trapanese: denunce e sanzioni

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-04

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Immagine articolo: Sicurezza stradale, raffica di controlli nel Trapanese: denunce e sanzioni

Servizi straordinari di controllo del territorio nel fine settimana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alcamo, anche in vista della Festa dei lavoratori. Nel corso delle verifiche, finalizzate in particolare alla sicurezza stradale, sono state denunciate a piede libero sette persone alla Procura di Trapani per vari reati, tra cui ricettazione, furto, guida senza patente e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti su stato psicofisico e tossicologico.

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    • Tra i casi accertati, il possesso di un televisore rubato, la guida di un ciclomotore risultato provento di furto e il porto di un coltello a serramanico. Complessivamente i militari hanno identificato oltre 70 persone e controllato 57 veicoli. Sette soggetti sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Trapani per uso personale di sostanze stupefacenti.

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